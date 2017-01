Estudante do INTA produz livro-reportagem sobre histórias de adoção da Casa São Francisco

A estudante do curso de Jornalismo das Faculdades INTA, Jucielly Morais, apresentará na próxima quarta-feira (18), às 20h, no auditório da instituição, um livro-reportagem que traz narrativas de pais e mães que tomaram a decisão de adotar crianças abrigadas pela Casa São Francisco, unidade de acolhimento administrada pela Comunidade Católica Shalom, em Sobral. Este é o primeiro livro-reportagem produzido no curso de Jornalismo do INTA.





“A escrita de Jucielly Morais reflete o compromisso e dedicação de uma jovem repórter em busca de boas histórias para contar. O lado missionária, tão presente em sua vida, abriu espaço para o lado jornalista, que ela desconhecia. Assumir a produção de um livro-reportagem foi um desafio sem precedentes para esta estudante”, assinala a professora Liana Dodt, orientadora do trabalho de conclusão de curso da acadêmica.





Cinco diferentes histórias de adoção estão presentes no livro-reportagem de Jucielly Morais. O material contém temas relevantes sobre o ato de adotar, como a adoção tardia de crianças e adoção de crianças especiais. Nas histórias contadas, os verdadeiros nomes dos personagens são resguardados.





A Casa São Francisco acolhe crianças de 0 a 6 anos encaminhadas pelo Conselho Tutelar. A instituição recebe a guarda temporária dessas crianças, chamada de medida protetiva (quando as crianças precisam romper, pelo menos por um período, o vínculo familiar).





“Apaixonei-me pelo jeito literário de contar histórias, apurar fatos e descrever vidas. Fui surpreendida em cada reportagem, os personagens trouxeram para mim um mundo desconhecido até iniciar as pesquisas sobre adoção. Ao mesmo tempo em que escrevia, tive curiosidade para conhecer o outro lado da história. Este livro é o primeiro trabalho de muitos que virão”, conta Jucielly.





Além de alguns dos personagens das histórias, estão confirmadas para o momento de apresentação do trabalho, a diretora de Secretaria da 2ª Vara Cível da Comarca de Sobral (privativa da infância e da juventude), Valnete Lopes, responsável pelos processos de adoção, a coordenadora do curso de Jornalismo do INTA, Liliane Luz, a coordenadora da Casa São Francisco, Aline Siliprandi, a pós-doutora em Enfermagem pela Universidade Federal d Paraná (UFPR), Cibelly Freitas, e o casal de dentistas Ilberte e Joseana Gomes, iniciadores do primeiro Grupo de Apoio à Adoção da cidade de Sobral.









A estudante





Jucielly Morais é missionária da Comunidade Católica Shalom há 10 anos. Natural de Mossoró-RN, foi enviada em missão para a cidade de Sobral-CE no ano de 2009. Lá iniciou sua trajetória na área da Comunicação Social, quando passou a ser locutora na rádio Educadora do Nordeste AM, em 2011, apresentando o programa Shalom no Ar. Ingressou no curso de Jornalismo nas faculdades INTA, em Sobral, no ano de 2013. Em 2014, apresentou o programa Reza Comigo, na NordesTV.





Tem atuado também como apresentadora de grandes eventos católicos, como Ressuscitou, Sua Mão é Abrigo, Rejubilar, Elas cantam a Esperança, Luau 180 graus, DNJ, entre outros. Dedica parte do seu tempo a atividades na Comunidade Shalom, sendo responsável pela formação humana e espiritual de jovens e adultos.