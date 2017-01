Estudo para duplicação da BR-222 deve começar nos próximos dias, diz deputado Moses Rodrigues

Na última sexta-feira (30), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) publicou o edital de contratação para a realização do estudo de viabilidade técnica para a duplicação da BR-222.





O assunto tem sido pauta permanente de trabalho do Deputado Federal Moses Rodrigues (PMDB/CE), que oficializou a destinação de emenda individual de R$ 1 milhão para realização do estudo.





No mês passado, o parlamentar sobralense esteve reunido com o Diretor Geral do DNIT, que se comprometeu de lançar um edital em dezembro. Esse é o primeiro passo antes do início das obras.