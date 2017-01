Eunício Oliveira será eleito o primeiro presidente do Cariri no Senado Federal

Senador cearense galgou importantes postos na Câmara dos Deputados, foi ministro das Comunicações e elegeu-se com expressiva votação. Leia mais na edição do JC dessa semana.





Eunício Lopes de Oliveira, do PMDB, será o primeiro caririense a chegar à presidência do Senado. Se tudo ocorrer como previsto, o filho de Lavras da Mangabeira vai fazer história ao assumir, esta semana, a mais alta Casa Legislativa do Brasil.





O peemedebista sempre foi um homem do Parlamento. Galgou importantes postos na Câmara dos Deputados, foi ministro das Comunicações e elegeu-se para o Senado com expressiva votação. A gestão de Eunício Oliveira no Congresso Nacional promete transformar-se num ponto de equilíbrio em meio a uma das piores crises políticas do Brasil.