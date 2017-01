Ex-secretários furtam prefeitura vestidos de fantasma

O crime aconteceu nos primeiros minutos do dia 1º de janeiro; ex-servidores arrombaram gabinete do prefeito para 'levar uma recordação' do local.

Dois ex-secretários da prefeitura municipal de Novo Gama, em Goiás, se apresentaram à polícia nesta segunda-feira após imagens da câmera de segurança flagrarem dois homens vestidos de fantasmas invadindo a prefeitura e furtando objetos nos primeiros minutos do dia 1º de janeiro.





Os ex-servidores são Carlos Alarcom Cartaxo Martins, ex-secretário de Transportes, e Adriano Marques Tavares, ex-chefe da secretaria de Desporto, Lazer e Turismo. Em depoimento, Tavares afirmou que, durante as festas de final de ano, eles beberam muito e decidiram ir até a prefeitura com lençóis sobre o corpo para “assustar os guardas”. Na data, havia apenas um guarda no local que alegou, em depoimento, não ter visto a dupla ou ouvido barulhos suspeitos.





De acordo com delegado Felipe Guerrieri, responsável pelo caso, Martins não quis se pronunciar durante o depoimento. “O Adriano afirma que, por conta das festas de final de ano, eles acabaram bebendo demais e, quando já estavam dentro da prefeitura, decidiram levar ‘uma recordação’ do gabinete do prefeito. Eles arrombaram a sala e levaram uma impressora do local”, afirma o delegado.





A prefeitura, no entanto, informou que outras três impressoras, dois computadores e outros objetos também “sumiram” do gabinete. As investigações em andamento e os ex-servidores ainda não foram indiciados. Após prestarem depoimento, eles foram liberados já que não havia mandado de prisão expedido e não houve flagrante.