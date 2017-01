Experiência educacional de Sobral é referência para a Secretaria da Educação de Fortaleza

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e o secretário da Educação de Sobral, Herbert Lima, receberam nesta terça-feira (24), no Paço Municipal, a secretária da Educação de Fortaleza, Dalila Saldanha, acompanhada de sua equipe. O objetivo foi conhecer a estrutura, programas e estratégias adotadas na Rede Municipal de Educação de Sobral, que a elevaram para o primeiro lugar no Brasil, no Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira (Ideb), com nota 8,8.





“Viemos a Sobral porque é o município que tem o maior Ideb do Brasil, então viemos conhecer melhor essa experiência que vem sendo desenvolvida ao longo de décadas. Conversamos com a equipe da Secretaria de Educação de Sobral sobre como é organizada a política educacional de Sobral, a estrutura organizacional, a política de formação dos professores, com foco na aprendizagem dos alunos, e com a escola com o maior Ideb do Brasil organiza sua proposta pedagógica, seu currículo. Foi um dia muito produtivo e esperamos voltar em outros momentos para trocar mais experiências”, afirmou a secretária da Educação de Fortaleza, Dalila Saldanha.





Na ocasião, o secretário Herbert Lima apresentou o apresentou o projeto educacional de Sobral - estruturado nos eixos fortalecimento da gestão escolar, fortalecimento da ação pedagógica e valorização do magistério – e falou dos novos desafios como a implantação do novo currículo de Língua Portuguesa e Matemática, com a meta elevar o patamar da rede de ensino de Sobral para uma das três melhores da América Latina e torná-la uma referência em educação no Continente. A comitiva também visitou a escola com maior Ideb do Brasil, a escola Emílio Sendim, que alcançou o Ideb 9,8.