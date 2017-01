Facebook e Instagram ficam fora do ar na manhã deste domingo

Um problema técnico da NET Virtua deixou os assinantes do serviço sem acesso a redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp neste domingo (29). O serviço de atendimento ao assinante informa que a falha está em reparo e que o acesso aos sites deve ser normalizado até as 19h.





Por volta das 10h30, diversos internautas começaram a relatar no Twitter problemas para se conectar no Facebook. O site "Caiutudo.com" contabilizou mais de 6.000 notificações de problemas com o Facebook no Brasil. Por volta das 11h, as notificações de falta de acesso diminuiram e alguns usuários já conseguiam se conectar à rede social.





O site "Is it down right now", que monitora o funcionamento de diversos sites no mundo todo, não registrou a queda. A reportagem do UOL procurou a assessoria de imprensa do Facebook, mas ainda não houve resposta.