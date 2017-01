Fazenda da Esperança São Bento realiza "Pedal da Esperança"

Em fevereiro, o tradicional Dia da Misericórdia será especial na Fazenda da Esperança São Bento. No dia 11, acontecerá o ‘Pedal da Esperança’, um passeio ciclístico que sairá do Arco de Nossa Senhora de Fátima, a partir das 5h, com destino à comunidade terapêutica, que fica localizada em Patriarca, distrito de Sobral. A ideia é proporcionar uma oportunidade de lazer sadio para os jovens, voluntários e familiares dos acolhidos da Fazenda.





“O intuito do passeio ciclístico é uma forma de aprendermos a aproveitar a vida de uma maneira sadia, com um lazer que podemos fazer para o cuidado com a saúde, para o cuidado com a própria vida, também como forma de nos divertir através do esporte”, explica o presidente da Fazenda da Esperança, Pe Ítalo Arcanjo. Segundo ele, o Pedal da Esperança, enquanto prática esportiva, ajuda a prevenir contra as drogas, e é uma das campanhas que a Fazenda pretende realizar entre os jovens durante o ano.





O passeio também tem um cunho místico-espiritual. “Estamos fazendo uma caminhada para um local que é o Santuário da Esperança, lembrando que o nosso lazer também nos leva a contemplar essa esperança que não se pode frear, não podemos frear a misericórdia de Deus, como disse o Papa Francisco”, destaca Pe Ítalo.





Antes de iniciar o passeio, os ciclistas receberão uma bênção especial. Após percorrer todo o percurso até a comunidade, está programado também o tradicional Café de São Bento, um café da manhã que acontecerá a partir das 7h. O café pode ser adquirido por R$10. A programação da manhã também inclui um momento para atender confissões.





“Devemos exercitar ser atletas da esperança, atletas da misericórdia, e caminhar para o Santuário da Esperança, esse local que gera vida, onde a misericórdia de Deus é vivida de uma forma concreta e isso deve ser uma experiência cotidiana da nossa vida”, completa Pe Ítalo.









Carisma da Esperança





A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica com mais de 30 anos de experiência na recuperação de jovens dependentes químicos. Está presente em 17 países do ocidente ao oriente. Seu trabalho se baseia no tripé: convivência em família, trabalho como processo pedagógico e espiritualidade para encontrar um sentido de vida. Atualmente acolhe 30 pessoas que desenvolvem atividades como artesanato, horta, marcenaria e produção de biscoitos.





Zaíra Almeida

Assessora de Imprensa