FIM DO MUNDO: Pastor mata a própria mulher para ficar com o seguro

Pastor deixou a Bíblia de lado para armas esquema e matar a esposa.

Um pastor suspeito de matar a mulher foi preso em Pinhalzinho, no Oeste de Santa Catarina, como mostrou o Jornal do Almoço de sábado (14). Segundo a polícia, ele teria contado diferentes versões sobre o suposto sequestro que o casal teria sofrido no dia 19 de dezembro de 2016. A prisão ocorreu na sexta-feira (13).

O corpo de Luciane dos Santos, de 29 anos, foi encontrado no dia 31 de dezembro, no interior de Saudades. Ela tinha marcas de facadas.





A polícia acredita que o marido tenha cometido o crime por causa de um seguro de vida em que ele era o beneficiário.





Conforme a RBS TV, as imagens das câmeras de monitoramento de Pinhalzinho mostram que eles não foram rendidos por assaltantes, o que leva a crer que o sequestro teria sido forjado.

O delegado responsável não descarta o envolvimento de mais pessoas no crime. O pastor está detido na Cadeia Pública de Maravilha.





Com informações do G1