FIM DOS TEMPOS: Tio estupra e mata a própria sobrinha de apenas 07 anos; VÍDEO

Na tarde deste último sábado (07) um usuário de drogas estuprou e matou a própria sobrinha de apenas 07 anos em uma comunidade rural do município de Anamã (200 km de Manaus). De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo identificado como Ozéias da Silva, conhecido popularmente como “Bolinha” de 21 anos estava em casa sozinho com a sobrinha quando cometeu o crime. A mãe da criança identificada como Maria das Graças quando chegou em casa encontrou a filha morta completamente despida e com sinais de estupro. Logo após a mulher percebeu que seu irmão não estava em casa e que ele havia levado as roupas. Diante da situação Maria das Graças acionou a PM e informou que seu irmão era o principal suspeito e imediatamente a equipe começou a realizar diligências na tentativa de localiza-lo. Segundo informações, o jovem foi localizado às margens da mata da comunidade rural e foi levado de barco para a sede do município onde foi encaminhado à Delegacia Interativa de Polícia. No local Ozéias confessou que a criança foi morta por estrangulamento e relatou que estava sob o efeito de drogas. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro e homicídio e permanece preso à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Portal Plantão Policial