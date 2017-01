Fortaleza registra a segunda maior chuva de 2017

A capital teve a terceira maior precipitação do Estado, nas últimas 24 horas.

A terça-feira (31), amanheceu chuvosa para os fortalezenses. A chuva banha a cidade desde o início da manhã. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nas últimas 24 horas, choveu 29,6 milímetros na cidade, deixando a capital em terceiro lugar, no índice de precipitações no Estado.





Ainda segundo a Funceme, esta foi a segunda maior precipitação registrada este ano na capital, perdendo apenas para o último 8, quando choveu 55,6 milímetros.





Existem pontos de alagamento espalhados em vários locais onde existe grande circulação de veículos, como avenida Beira Mar, avenida José Bastos, avenida Carapinima, avenida Washington Soares, avenida 13 de Maio, avenida Domingos Olímpio, entre outros. Imagens encaminhadas ao WhatsApp da TV Cidade, mostram a situação em diversos trechos da cidade.





No entorno do prédio da Santa Casa de Misericórdia, no Centro, carros que estão estacionados, ficaram submersos. A situação é semelhante ao que aconteceu no início do ano, na avenida Aguanambi, em Fortaleza.





Confira as maiores precipitações: