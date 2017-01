FUNCIONÁRIO DA GRENDENE COLOCA A "BOCA NO TROMBONE"

Confira a reclamação na íntegra:

"Bom dia ! Gostaria de deixar registrado a minha indignação com a empresa greendene, de algum tempo pra cá ela vem "inventando" uma compensação para o carnaval, sendo que devemos pagar com feriado que são estipulados pela empresa, sendo que eles alegam uma melhoria na vida do funcionário ,sabemos bem que o propósito deles e outro bem diferente, compensarmos em uma data em que a produção esteja em alta, sendo o funcionário o principal prejudicado, porque quando chega a data do feriado todo mundo esta em casa e os funcionários da grendene estão trabalhando. Não temos nenhum interesse de folga nesta data, afinal, o salário que recebemos não dar nem pra suprir com as necessidades básicas, que dirá para brincar o Carnaval, isso é uma prova que eles não ouvem os funcionários para saber quais são as as necessidades dos mesmo. Um exemplo é que nesse ano já foi decidido folgarmos na segunda e terça de carnaval e temos que pagar no feriado do dia 5 de julho, aniversário de Sobral e no dia 12 de outubro, duas datas que são de extrema importância pra nós, afinal, no dia 12 precisamos de uma folga para podermos passear com nossos filhos, e no dia 5 podermos prestigiar as atrações que a cidade oferecerá."