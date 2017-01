Internauta flagrou um funcionário de um estabelecimento situado no Centro de Sobral, onde o funcionário reserva com cones um estacionamento na via pública, ou seja, tornando privado um estacionamento público. O flagrante foi registrado na manhã desta quinta-feira, dia 05.





Confira nas imagens a seguir:

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter