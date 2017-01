Garoto em coma acorda para dizer que ama a família e morre

Uma história que ocorreu no Natal vem viralizando nas redes sociais. Jay Oxley, 17 anos, do Reino Unido, lutava contra um câncer raro e agressivo, o linfoma linfoblástico, havia um ano.



Ele passou por algumas sessões de quimioterapia, que não deram resultado, foi feito um transplante de medula. Após o transplante os médicos descobriram um vírus no pulmão do jovem. Os especialistas decidiram, então, induzi-lo ao coma para ajudar no restabelecimento de sua saúde.



Na noite de Natal, os médicos o tiraram daquele estado. O menino, então, virou-se para a família e disse: “Feliz Natal! Eu amo vocês demais”. Horas depois, ele teve uma piora, o que obrigou os especialistas a colocarem o paciente de volta ao coma.



Dias depois, Jay não resistiu e morreu de complicações da doença. “Ele tinha o coração de um leão e nunca desistia. Ele era um sonhador e nós amávamos essa característica nele. O que é a vida sem um sonho, mesmo que ele não se torne realidade? Vamos sentir falta da risada, da cara de bravo pela manhã e do jeito tímido. Ele vai deixar um buraco nos nossos corações que ninguém poderá preencher”, escreveu a mãe.

Com informações do Metrópoles