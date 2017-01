Governo do Ceará esclarece que patrocínio à Beija-flor é institucional

Em nota divulgada na manhã desta segunda-feira (30), o Governo do Estado do Ceará esclarece que o apoio institucional à Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, do Rio de Janeiro, não prevê nenhum repasse financeiro. A escola do Grupo Especial vai contar a história da índia Iracema, do romance de José de Alencar, e a lenda do Ceará.





Segundo a nota, a escola solicitou ao Governo auxílio para que o projeto fosse apresentado à iniciativa privada, além de informações técnicas e históricas para a composição do enredo. "Por compreender a importância do evento para a divulgação da cultura e do turismo do Ceará, o Governo presta esse apoio, mas unicamente institucional.





"A escola vem totalmente rústica, com muita palha, capim, cestaria, rendas, trabalho artesanal. Vamos valorizar as culturas indígenas, não só usando esses elementos, mas também chamando a atenção para a dança, a arte e a cultura indígenas. Com a história de Iracema, a Beija-Flor fecha o ciclo das origens do brasileiro. Falamos da África em 2015, dos portugueses e da corte em 2016, e agora vamos falar do índio”, observou o carnavalesco Fran Sérgio, um dos integrantes da comissão de carnaval.





Fonte: G1

Foto: Alba Valéria Mendonça