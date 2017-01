Grande Fortaleza registra dois casos de mortes por linchamento no intervalo de apenas 24 horas

Crimes ocorreram na Capital e no Município de Maracanaú. Vítimas eram suspeitas de praticar delitos e foram espancadas até a morte.

Dois casos de linchamento foram registrados na Grande Fortaleza no intervalo de apenas 24 horas. Dois homens suspeitos de envolvimento em crimes foram perseguidos em via pública e espancados até a morte por populares. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já investiga os episódios.





O primeiro caso ocorreu no fim da noite da última terça-feira (3) no Município de Maracanaú, onde um homem tentou assaltar uma jovem no momento em que ela desembarcou de um ônibus e seguia para casa à pé. A jovem foi atacada pelo assaltante, mas este acabou sendo perseguido por populares e morto com golpes de capacete de motoqueiro, chutes e socos.





Na noite desta quarta-feira (4) o segundo linchamento aconteceu na periferia da Capital cearense. Um homem residente no bairro Pici, ainda não identificado foi perseguido pelas ruas logo após a informação de que ele tentara violentar sexualmente a própria mãe, uma idosa.





O suposto estuprador, que seria também usuário de drogas, foi espancado e arrastado na rua por conta da revoltada vizinhança. Quando a Polícia Militar chegou no local já encontrou a vítima morta. O corpo foi encaminahdo para a Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).