GRANJA-CE: PM REALIZA A MAIOR APREENSÃO DE DROGAS DA HISTÓRIA DA REGIÃO, CERCA DE 95 QUILOS. CASAL FOI PRESO

Uma abordagem de rotina na cidade de Granja culminou com a apreensão da maior quantidade de drogas de nossa região, cerca de 93 kg de maconha e 02 de crack, um total de 108 tabletes da droga.





As determinações são para que se intensifique ainda mais as abordagens visto que o período carnavalesco se aproxima e com ele muita droga e armas entram nas cidades vizinhas.

Lindogerson e Tatiane, casal flagrado transportando a droga

A maior da história





Era por volta das 20h40 quando uma equipe de policiais militares do Ronda do Quarteirão de Granja realizavam abordagens pela cidade quando visualizaram um veículo Corola de cor branco em atitudes suspeitas passando sobre a ponte metálica da cidade de Granja. Ao perceber os pm’s o condutor do veículo tentou se evadir, no entanto, foi logo alcançado e abordado. Na condução do veículo vinha um indivíduo identificado como Lindogerson Reis da Silva, de 30 anos, natural de Fortaleza e residente no bairro Mucuripe. No banco passageiro vinha sua companheira, uma mulher identificada como Tatiane Soares da Silva, 37 anos, natural de Fortaleza e residente no bairro Mucuripe.

Ao realizar uma vistoria pente-fino no veículo Corola de cor branco e placa PMX 3003, os militares encontraram uma grande quantidade de drogas dentro do porta malas, cerca de 93 kg de maconha e 02 de crack. Um fato que chamou a atenção é que em todos os tabletes da droga eram adesivados com a figura do “Incrível Hulk” e com nome "exportação", uma espécie de código.





Origem da droga





Segundo Lindogerson, ele teria recebido a droga em Fortaleza, no entanto não declarou quem seria o dono. Disse que a droga seria distribuída em toda a região (Camocim, Granja, Chaval e Barroquinha) e que para transportar a droga ganharia a quantia de R$ 5.000,00. Já sua companheira ganharia R$ 1.000,00 para acompanha-lo e ajuda-lo na entrega.





Autuados em flagrante





A equipe de pm’s do Ronda conduziu o casal e a droga para a DPC de Camocim onde os procedimentos serão realizados pelo delegado plantonista. O Comandante da 3ª Cia/3º BPM, Tenente Coronel Artunane Aguiar, bem como o Comandante do Ronda do Quarteirão, Capitão Oberdan, parabenizaram a equipe pelo grande feito, a maior apreensão de drogas da história de nossa região, com certeza um duro golpe no tráfico de drogas em Camocim, Granja e outros municípios vizinhos.