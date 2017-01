GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO É REGISTRADO NO CENTRO DE SOBRAL

O acidente foi registrado na manhã deste domingo, dia 8, por volta das 11:30h, na Rua Deputado João Deodato, nas proximidades do Terminal Rodoviário.





O sinistro envolveu dois veículos: um motocicleta honda biz e um WV fox. A condutora da biz sofreu várias lesões e foi socorrida às pressas por uma equipe do SAMU para o Hospital Santa Casa, pois a vítima está grávida de aproximadamente seis meses.





O condutor do carro ficou no local do acidente, aguardando o SAMU chegar no local.





Mais detalhes a qualquer momento.