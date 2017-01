GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO É REGISTRADO NA AV. SEN. JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES; VÍDEO

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira (30), por volta das 13:30h, na Av. Sen. José Ermírio de Moraes, bairro Coelce.





As informações dão conta que um indivíduo com sintomas de embriaguez em uma bicicleta invadiu a contramão de direção na citada avenida e se chocou frontalmente com outra motocicleta, causando um grave acidente.





Uma equipe do SAMU socorreu as duas vítimas com várias lesões para o hospital Santa Casa.





Mais detalhes em breve.

Fonte: Sobral 24 horas