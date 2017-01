O acidente foi registrado na noite de sexta-feira (27), por volta das 23:30h, precisamente no cruzamento, próximo ao Centro de Convenções.





Duas motocicletas se envolveram no sinistro. Três pessoas ficaram lesionadas. O condutor de uma das motos foi conduzido para o hospital Santa Casa em estado grave. Uma equipe do SAMU socorreu as vítimas.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves