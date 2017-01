Guarda Municipal de Sobral | Prefeitura convoca aprovados para a 3ª fase da 1ª etapa do concurso público

A Prefeitura de Sobral, através da Secretaria da Segurança e Cidadania, divulgou, nesta quinta-feira (12/01) a lista dos candidatos aprovados para a terceira fase da primeira etapa do concurso da Guarda Municipal de Sobral.Nesta fase os candidatos aprovados farão a inspeção de saúde, que será realizada pela Secretaria da Saúde e possui caráter eliminatório, conforme detalhado no edital do processo seletivo.Confira lista dos aprovados AQUI