Guardas Municipais de Sobral ficam aquartelados como forma de protesto pela falta de condições de trabalho

Agentes denunciam que estão vivendo em situação de escravidão por atitude de vingança do prefeito Ivo Gomes.

Nesta quinta-feira (19), os agentes da Guarda Municipal de Sobral (a 226Km de Fortaleza) ficaram aquartelados na sede da instituição. O motivo da paralisação, é a escala que, segundo eles, é "desumana". Eles reclamam também de más condições de trabalho.





“Situação absurda, sem o mínimo de condições humanas e até de se desempenhar um serviço digno que o povo de Sobral merece. Não temos onde bebermos água, nem onde usarmos um banheiro, caso necessitemos. Trabalhamos 12 horas por dia, em pé. Estresse, pressão, falta de condições de trabalho. Muitos trabalhamos com coletes vencidos e uma pistola de plástico (SPARK), já desgastada e com munição vencida. Só pedimos para que a população fique do nosso lado e ponha se em nosso lugar. A atitude tomada pelo atual prefeito não é para agradar aos sobralenses, é uma forma de vingança, em decorrência do apoio de nossa instituição (durante as eleições )ao deputado federal Moses Rodrigues”, desabafa um dos integrantes da categoria.





Os agentes estão temerosos, principalmente, depois que colegas de farda foram ameaçados e expulsos por bandidos do Residencial Nova Caiçara, há duas semanas. A área essa citada apresenta o maior índice de violência da cidade. Ainda na noite desta quarta-feira (17), um jovem foi assassinado a tiros naquela comunidade, crime atribuído a traficantes.





Por Layanna Vasconcelos





Com informações: blog Wilson Gomes