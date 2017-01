Hillary flagra Bill Clinton olhando para Ivanka Trump; veja vídeo

Uma câmera flagrou o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton olhando fixamente para o lado, onde estava a família Trump, na posse do atual presidente americano, Donald Trump, nesta sexta-feira (20). Quem assistiu à cerimônia, sabe que Clinton olhava justamente na direção da filha do presidente, Ivanka Trump, de 35 anos. Há, ainda, outra pista, quando, numa leitura labial, é possível notá-lo pronunciando o nome Ivanka. A mulher do ex-presidente, a candidata derrotada nas últimas eleições, Hillary Clinton, nota a distração do marido e o encara demoradamente; ele, em certo momento, até percebe que está sob o olhar de Hillary, mas continua a mirar na direção de Ivanka, que desde 2009 é casada com o incorporador de imóveis e investidor americano Jared Kushner, com quem tem três filhos.





Assista ao flagra:

Fonte: blogs.ne10.uol