Homem é enterrado com US$ 55 mil para agradar a Deus no juízo final

A ideia de Obong é pagar Deus para que seus pecados sejam perdoados.

Um homem instruiu a mulher a enterrá-lo com US$ 55 mil (cerca de R$ 172 mil) para que ele possa agradar a Deus na hora do "julgamento final". A informação é do site Africa News.





Charles Obong, de Uganda, morreu em dezembro. Ele foi enterrado em um caixão metálico, junto de parentes, no norte do país. No entanto, o sujeito deixou uma instrução para que sua mulher depositasse a dinheirama junto com seus restos mortais.





A ideia de Obong é poder pagar Deus para que seus pecados sejam perdoados. Ele só não contou quais pecados eram esses. Obongo foi funcionário do ministério do Serviço Público de Uganda por dez anos.





A mulher de Obong até cumpriu o desejo do marido. O problema é que familiares pegaram o dinheiro quando o corpo foi exumado neste mês. Pelo jeito, melhor do que tentar comprar a vaga no céu é garantir uma boa vida aqui na Terra mesmo.