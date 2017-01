Homem é preso acusado de quatro estupros no dia do casamento

Um homem enfrenta quatro acusações de estupro e uma acusação de roubo por ataque que foram realizados no dia de seu casamento. Derry Flynn McCann, de 28 anos, foi preso por violentar uma mulher de 24 anos em um parque no município de Hackney, na Inglaterra, no dia 13 de janeiro.





McCann abordou a vítima na madrugada de seu casamento , enquanto ela voltava para casa depois de passar a noite fora com amigos. Primeiro, ele agarrou a mulher e exigiu que entregasse seu dinheiro. Em seguida, a arrastou para próximo de alguns arbustos, onde cometeu o estupro.





Depois que a vítima reportou a agressão, a polícia metropolitana divulgou uma descrição do suspeito. O homem procurado era branco, tinha aproximadamente 30 anos, 1,76 metros e falava com um sotaque de Londres. McCann se encaixou como suspeito e foi preso seis dias após o ataque. Seu julgamento está marcado para 16 de fevereiro.





Segundo o tabloide britânico "The Sun", o ataque aconteceu horas antes do agressor se casar. McCann publicou em seu perfil no Facebook fotografias com sua esposa na cerimônia, que foi realizada ao leste de Londres. A esposa, que está em estágio avançado da gravidez, se recusou a comentar o ocorrido.





Na véspera de seu casamento, Neil McArdle mal podia esperar o dia seguinte. Ele já estava com seu terno separado e as alianças guardadas quando se lembrou de um pequeno detalhe: havia esquecido de reservar o local para a cerimônia.





Ao invés de dar a má notícia para sua noiva, McArdle preferiu lidar com a situação sozinho. No dia do casamento, ele ligou de um telefone público para o local e fez uma ameaça de bomba, para que pudesse dizer à sua futura esposa que o casamento teria de ser cancelado por causa da ameaça. Ele foi pego em flagrante e cumpriu pena de 12 meses.





Outro caso de prisão ocorrida no dia da festa de casamento foi o de Timothy Thompson que, ansioso pela vida a dois, dirigiu a 160 km/h, a fim de desviar do trânsito e chegar ao casamento. Ele quase capotou seu carro duas vezes e precisou dar voltas no estacionamento da igreja quando chegou, para reduzir a velocidade antes de parar completamente. Thompson foi detido por dirigir de forma irresponsável e resistir ao presídio.





Fonte: i