HOMEM É PRESO COM MOTO ROUBADA NA CIDADE DE SOBRAL

O fato aconteceu por volta das 7h de ontem, dia 31 de dezembro de 2016. O acusado foi identificado por "Braga Braguinha". Ele foi abordado por uma viatura do Ronda do Quarteirão nas proximidades do bairro Paraíso das Flores com uma moto Bros, quando os policiais verificaram a placa, constataram que a moto era produto de roubodo, ou seja, havia sido tomada de assalto na madrugada de ontem, dia 31. O indivíduo foi preso e conduzido para a Delegacia Municipal de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis e em seguida foi encaminhado a cadeia pública local.





Ressalta-se que o indivíduo é suspeito de aproximadamente 17 assaltos cometidos no ano de 2016.





Fonte: Sobral 24 horas c/ informações de Robério Lima