HOMICÍDIO: JOVEM BELEADO NO BAIRRO TERRENOS NOVOS NÃO RESISTE E MORRE NO HRN

Morreu em um dos leitos do hospital Regional Norte o jovem Gilan dos Santos Silva, 22 anos, residia no bairro expectativa, ele foi baleado na noite de ontem, dia 05, com vários tiros de revólver no bairro Terrenos Novos. Infelizmente ele não resistiu e veio a óbito em um dos leitos daquele hospital. Não é do nosso conhecimento se alguém envolvido no crime foi preso. A polícia Civil vai apurar mais um crime de morte na cidade de Sobral.