Hyundai faz recall de veículos HB20 por risco de incêndio

Aproximadamente 140 mil veículos produzidos de agosto de 2012 a outubro de 2015 são afetados por falha no indicador de marcha.

A Hyundai realiza recall de veículos HB20 com motor 1.6 e transmissão automática de quatro marchas dos modelos 2013 a 2015. Conforme a Folha de S.Paulo, a montadora faz isso porque há risco de incêndio. A empresa afirma que houve falha no porta-copos do console central. Essa parte do automóvel permite que líquidos entrem em contato com a fiação das marchas, possibilitando um curto-circuito. Isso acontece quando as luzes do farol são acesas e o indicador de marcha é iluminado. O curto-circuito pode desenvolver incêndio.





Ainda conforme a montadora, aproximadamente 140 mil veículos produzidos de agosto de 2012 a outubro de 2015 são afetados pelo problema. Os veículos afetados são os de chassis não sequenciais entre 9BHBH51DBDP010003 e 9BHBH41DBFP533864.





É necessário procurar concessionária da Hyundai para aplicar a vedação de silicone no indicador das marchas. O indicador será substituído caso seja identificado indício de que houve infiltração.





A inspeção pode ser agendada pelo 08007703355. Os reparos são gratuitos.