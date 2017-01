IFCE Sobral divulga edital para inscrições no SISU 2017.1

São 175 vagas para o semestre 2017.1. Inscrições têm início no dia 24 de janeiro.

Já se encontra disponível o edital do processo seletivo IFCE/SISU 2017.1, que trata dos procedimentos de ingresso nos cursos de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), através do Sistema Integrado de Seleção Unificada (SISU), utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. De acordo com o cronograma estabelecido pelo Ministério da Educação, o prazo para as inscrições será entre 24 e 27 de janeiro.





O IFCE Sobral vai oferecer 175 vagas para cursos superiores gratuitos no semestre 2017.1. As oportunidades são para cinco cursos superiores: Licenciatura em Física, Tecnologia em Alimentos, Tecnologia em Irrigação e Drenagem, Tecnologia em Mecatrônica Industrial e Tecnologia em Saneamento Ambiental.





Confira o quadro detalhado de cursos e vagas, bem como as recomendações para o processo de inscrição, consultando o edital, disponível em www.ifce.edu.br/sobral.









Serviço:

Inscrições para os cursos superiores do IFCE via Sisu

Quando: 24 a 27 de janeiro

Cursos ofertados: Licenciatura em Física, Tecnologia em Alimentos, Tecnologia em Irrigação e Drenagem, Tecnologia em Mecatrônica Industrial e Tecnologia em Saneamento Ambiental

Onde se inscrever: http://sisu.mec.gov.br/

Tiago Braga - Jornalista

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)

Campus de Sobral - Av. Dr. Guarani, 317, bairro Derby Clube, CEP: 62042-030

www.sobral.ifce.edu.br

www.facebook.com/ifce.sobral