INCRÍVEL: APRENDA A ELIMINAR VERRUGAS USANDO APENAS UMA FITA ISOLANTE!

As verrugas são causadas pelo vírus do papiloma humano (HPV), que tem mais de cem subtipos. Elas geralmente são inofensivas e, em algumas pessoas, costumam surgir com frequência, indicativo de queda na imunidade.





Nas crianças, elas desaparecem naturalmente depois de um tempo. Já nos adultos é preciso ficar atento. Caso elas não desapareçam depois de algumas semanas, deve-se procurar um médico, no caso, um bom dermatologista.





Há ótimas receitas caseiras para eliminar verrugas.





Selecionamos cinco:





1. SUMO DE CEBOLA





Descasque uma cebola e corte-a em pedaços.





Depois, amasse ou esprema para que saia um sumo, que você vai passar na verruga.





Faça isso três vezes por dia até a verruga ser eliminada.





2. DENTE DE ALHO





Amasse bem um dente de alho deixe-o sobre a verruga com o auxílio de uma fita adesiva ou um esparadrapo.





Troque o alho todos os dias e mantenha o tratamento até a verruga “cair".





3. CASCA DE BANANA





Passe a parte interna da casca de uma banana na verruga quatro vezes por dia.





Normalmente, em uma semana a verruga desaparece.





4. LEITE DE MAMÃO





Pegue um mamão verde e faça um furo até sair o leite da fruta. Use um cotonete para passar esse leite na verruga.





Faça três aplicações por dia, até ela desaparecer.





5. ANTISSÉPTICO BUCAL





Este tratamento não é natural como os outros, mas é caseiro e funciona mesmo.





Passe na verruga, com um algodão, um pouco de antisséptico bucal sem álcool.





Faça isso três vezes por dia.





Em duas semanas, ou menos, a verruga ficará sequinha e desaparecerá.





6. FITA ISOLANTE





Pode parecer inacreditável, mas você pode se livrar de verrugas apenas com fita isolante.





Pegue um pedaço de fita isolante e envolva a verruga com ele.





Mantenha essa fita sobre a verruga por seis dias.





Se for necessário, troque o pedaço de fita isolante.





Após seis dias, você deve retirar a fita e mergulhar a verruga em um recipiente com água pura por cerca de 10 minutos.





Você pode repetir este método tanto quanto for necessário, até que a verruga desapareça.





O tempo que será necessário para você se livrar da verruga depende do tamanho dela.





Algumas desaparecem em dias, outras demoram mais.





Mas o fato é que, se você persistir, a verruga será completamente eliminada.





Essa dica não substitui um especialista. Consulte sempre seu médico.





Fonte: Cura pela natureza