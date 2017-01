Inscrições para cursos técnicos no IFCE Sobral terminam sexta-feira, 20 de janeiro

São 245 vagas para sete cursos técnicos gratuitos.

As inscrições para os cursos técnicos do campus de Sobral do Instituto Federal do Ceará (IFCE) terminam na próxima sexta-feira, 20 de janeiro. O processo seletivo é para o semestre 2017.1. Ao todo, são ofertadas 245 vagas. As inscrições são exclusivamente pela internet.





As vagas são para sete cursos técnicos gratuitos: Agroindústria, Eletrotécnica, Fruticultura, Mecânica, Meio Ambiente, Panificação e Segurança do Trabalho. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter concluído o Ensino Médio. As aulas são no turno da noite, com exceção do curso de Segurança do Trabalho, que é ofertado à tarde. Cada curso conta com 35 vagas.





Para a inscrição, é cobrado o valor de R$ 40. A data de realização das provas - Redação e Conhecimentos Gerais - será 19 de fevereiro. Para se inscrever, o candidato deve acessar o endereço eletrônico do IFCE (http://qselecao.ifce.edu.br), onde poderá também consultar o edital para mais informações.





Serviço:

Inscrições no processo seletivo 2017.1

Quando: até 20 de janeiro

Cursos ofertados: Agroindústria, Eletrotécnica, Fruticultura, Mecânica, Meio Ambiente, Panificação e Segurança do Trabalho

Onde se inscrever: http://qselecao.ifce.edu.br/lista_concursos.aspx

Tiago Braga - Jornalista

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)

Campus de Sobral - Av. Dr. Guarani, 317, bairro Derby Clube, CEP: 62042-030

www.sobral.ifce.edu.br

www.facebook.com/ifce.sobral

Coordenadoria de Comunicação e Eventos: (88) 3112.8120