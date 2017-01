Internauta coloca a boca no trombone e denuncia um amontoado de lixo no cruzamento das Ruas Efrata e Sabóia, no bairro Expectativa.





Confira a reclamação na íntegra:

"Há quase duas semanas essa lagoa situada ao lado dá "Lagoa dá Fazenda", o lixo foi retirado e colocado do lado de fora, na Rua Efrata com Rua Sabóia.

O cruzamento das ruas é bem estreito. É um perigo, pode causar acidente, sem falar dá fedentina. Cadê os responsáveis por essa falta de respeito para com os moradores dessa comunidade?"

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter