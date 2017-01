JAIBARAS: ESTABELECIMENTO COMERCIAL É ASSALTADO EM IPUEIRINHAS

Um indivíduo em uma motocicleta CB300 de cor preta/laranja, portando uma arma de fogo praticou um assalto a um mercantil na localidade de Ipueirinhas, no distrito de Jaibaras.





O roubo aconteceu na noite desta quarta-feira (11), por volta das 19:30h. O indivíduo fugiu rumo ao distrito de Jaibaras.





O assaltante levou o dinheiro do caixa do estabelecimento comercial e o celular da vítima.



Os moradores conseguiram anotar a placa da motocicleta e repassaram as informações para a polícia.