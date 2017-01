VÍDEO: LAMENTÁVEL! FAMÍLIA ACUSA PREFEITURA DE "EXPULSÁ-LA" DO RESIDENCIAL CAIÇARA

Uma família foi expulsa do residencial Caiçara, que segundo a família, foi por ordem da Prefeitura. A família havia entrado no apartamento, pois não tinha onde morar, mesmo não tendo o nome aprovado no Programa "Minha Casa Minha Vida".





A família afirma que a Prefeitura determinou a saída da família em um prazo de duas semanas.





Os integrantes da família não têm onde morar e estão no relento. Um fato revoltante.





A família residia na Quadra 6, Bloco 2.





Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter