LAMENTÁVEL: Menino com leucemia morre dias depois de realizar o sonho de conhecer Safadão

Wesley Safadinho, como era conhecido no hospital, tinha cinco anos. História do garoto comoveu o cantor no Natal.

O menino Wesley, de cinco anos, morreu neste domingo (8) em Fortaleza vítima de leucemia. O garoto, que ficou conhecido como Wesley Safadinho, por ser fã do cantor Wesley Safadão, protagonizou uma cena emocionante no Natal.





Uma voluntária da Associação Peter Pan, onde o menino estava internado, buscou as redes sociais para promover uma campanha: fazer com que o cantor cearense visitasse o garoto. Através do grupo ‘Alguém Conhece Alguém Que…’, no Facebook, Edivânia Martins disse que o sonho do menino era encontrar o músico.





Na publicação, Edivânia contou um pouco da história e pediu o contato de alguém da assessoria de Safadão para tentar o encontro. “Gente, tem uma criança muito doentinha internada no Peter Pan e o único desejo dela é conhecer o Safadão. É uma criança que quer muito encontrar com o ídolo, pode ser uma ida de cinco minutos a qualquer horário que ele possa. Não sabem o quanto essa visita é importante pra essa criança”, escreveu Edivânia.





A postagem gerou uma comoção em diversos membros do grupo, que compartilharam o post até chegar à assessoria do cantor. Uma semana depois de realizar a publicação, o músico cearense finalmente conheceu o garotinho. Durante o Natal, Wesley Safadão visitou a associação e entregou um CD autografado e um boné personalizado para o pequeno Wesley.





O anúncio da morte do garoto Wesley veio através de Edivania no grupo do Facebook. “Quando eu vim aqui no grupo há alguns dias pedir o último desejo dessa criança, era porque ele estava desenganado e com os dias de vida contados. Dói muito, mas o nosso Wesley Safadinho foi para o maior dos palcos. Hoje o meu paciente de voluntariado tá cantando lá no céu. Fico muito feliz por o seu sonho ter sido realizado. Deus proteja os familiares dele”, contou.





A publicação de Edivania até a manhã desta segunda-feira (9) possuía mais de 3,4 curtidas e quase 600 comentários.