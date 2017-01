Leitor coloca a boca no trombone e solicita a permanência da diretora da escola municipal do distrito de Patos, em Sobral.

Confira na íntegra:

"Boa tarde, sou daqui dos Patos, sou mãe de aluno do Infantil, e estou muito preocupada pois as aulas iniciam amanhã e os professores do Infantil nãos poderão contratar seus auxiliares como de costume, pois a diretora não autorizou, lembrando que a sala do infantil com 12 alunos ou mais, ficara sem uma pessoa pra levar os alunos ao banheiro e bebedouro, sem falar que nos primeiros dias as crianças choram por falta dos pais, e os auxiliares é de suma importância. Em uma conversa com algumas mães elas me falaram que vão procurar alguma solução, pois estão com medo de mandar as crianças pra escola, porque um professor só não da conta. Lembrando também que a comunidade e os funcionários não estão satisfeitos com a nova gestão da escola. Estamos implorando ao secretário Herberth Lima e ao prefeito IVO GOMES que eles mudem a diretora, se for preciso, iremos fazer abaixo-assinado ou procurar outros meios de comunicação, não estamos pedindo, estamos implorando, cabe lembrar que o Sr Prefeito tirou maioria dos votos aqui de Patos e por favor olhe com carinho para nossa comunidade e para as nossas reivindicações e tome as devidas providências urgentes ! E

m nome de toda a comunidade de Patos."