LEITOR COLOCA A "BOCA NO TROMBONE"!

Internauta denuncia as péssimas condições em que se encontram a Trav. Padre Osvaldo Chaves, rua que liga o bairro Terrenos Novos ao residencial Caiçara.

Confira a denúncia na íntegra:

"Olá, gostaria de saber da prefeitura de Sobral se há algum projeto de melhoramento da rua Trav. Padre Osvaldo Chaves, que por sinal é a única rua que faz a ligação entre o bairro Terrenos Novos e o residencial Caiçara? Nesta rua durante todo o dia há um intenso tráfego de motos, carros e agora até as topics estão passando lá, no entanto, a rua se encontra em péssimo estado de conservação, devido a grande quantidade de buracos, e a noite é pior ainda por conta da falta de iluminação pública na entrada do residencial, como podem ver na imagem. Solicitamos providências imediatas por parte do poder público."