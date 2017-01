LEITOR DENUNCIA A FALTA DE ENERGIA NA LOCALIDADE DE BILHEIRA

Leitor coloca a "boca no trombone" e denuncia e falta de energia na localidade de Bilheira, na cidade de Sobral.

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia!

Sou moradora do Distrito de Bilheira, estou aqui para reclamar da Coelce que agora é enel, só mudou de nome mas a falta de eficiência é a mesma. Estamos sem energia desde terça-feira, vários moradores já ligaram para reclamar e eles dão prazo de 3 horas para virem resolver o problema da falta de energia e já tá com 48 horas e nada da enel aparecer, vários moradores e comerciantes estão com prejuízo. É uma situação revoltante para nós consumidores, pois pagamos nossa conta de luz num valor absurdo e pagamos em dia, e quando necessitamos de um suporte da empresa a mesma não faz nada pra resolver. Mas eles sabem vir de imediato quando é necessário cortar a luz de alguma residência!

Obrigada!"