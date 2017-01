LEITOR RELATA O ABANDONO DO RESIDENCIAL CAIÇARA!

Leitor relata que alguns moradores do residencial Caiçara estão danificando os apartamentos e as áreas de lazer.

Confira a denúncia na íntegra:

"Eu tô aqui pra relatar o descaso que está nesse conjunto Nova Caiçara, e eu não estou pondo a culpa no governo, na prefeitura ou nos marginais, a quem a maioria atribui a culpa. Estou pondo a culpa nos próprios moradores, porque não faz nem muito tempo que essas casas foram entregues e a própria comunidade está destruindo. O governo federal e a prefeitura entregaram os apartamentos, casinhas (como o pessoal por aqui chama) junto com áreas de lazer e com brinquedos para as crianças. Porém, os próprios moradores estão detonando tudo! Jogando lixo ao léu e não nos locais apropriados, as casinhas como dá pra ver nas fotos estão acabadas e junto com elas os brinquedos."