O RADIALISTA LUIZ LOPES ENTREVISTOU O VEREADOR SARGENTO AILTON

Luiz Lopes, Radialista da Paraíso FM 101.1, entrevistou o Vereador Sargento Ailton, em seu Programa "LUIZ LOPES COM O POVO", nesta quinta-feira (12)



A entrevista foi pautada em diversas áreas, mas teve atenção especial a área de Segurança Pública, onde o vereador ressaltou a importância da Guarda Municipal no sistema de segurança pública e enfatizou as dificuldades que os profissionais estão encontrando para desempenhar suas funções.

Veja mais sobre: