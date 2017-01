Mãe é suspeita de matar filho com tiro na cabeça em Fortaleza

A mãe tentou alegar que foi vítima de um assalto, mas a arma do crime estava no local, e o irmão negou a versão.

Um adolescente de 11 anos morreu na manhã deste domingo (29), após ser baleado supostamente pela própria mãe. O crime aconteceu no bairro Itaoca, em Fortaleza. A mulher, identificada como Elizabeth Dourado da Silva, foi levada para prestar depoimento na Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).





Segundo informações da Polícia, o menino chegou a ser socorrido para o Frotinha da Parangaba, mas não resistiu e morreu por volta das 9 horas.





A mãe tentou alegar que foi vítima de um assalto, mas a arma do crime estava no local, de acordo com a Polícia. O irmão da suspeita negou a versão dela, afirmando que a própria mãe atirou contra a cabeça do adolescente. Ambos foram levados para a delegacia.





Erramos: A primeira versão dessa matéria dizia que o filho tinha 9 anos. O correto é que a idade é 11 anos.