Mais de 30 presos morrem em presídio de RR, diz governo

Assassinatos acontecem na mesma semana em que 60 presos foram mortos em unidade prisional no Amazonas.

Pelo menos 33 presos foram mortos na madrugada desta sexta-feira (6), na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (Pamc), maior presídio de Roraima, localizado na zona Rural de Boa Vista. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania.





De acordo com informações, policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) entraram no presídio no começo da manhã e conseguiram controlar a situação. Autoridades estaduais ainda não divulgaram detalhes sobre o ocorrido. Há relatos, não confirmados, que falam da decapitação de presos.





As mortes em Roraima ocorrem na mesma semana em que 60 presos foram assassinados, durante confrontos entre facções rivais em unidades prisionais do Amazonas, e um dia após o governo federal lançar o Plano Nacional de Segurança Pública, para tentar reduzir o número de homicídios dolosos e feminicídios; promover o combate integrado à criminalidade transnacional e a racionalização e a modernização do sistema penitenciário.