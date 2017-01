Mais dois criminosos morrem em confronto com policiais militares após praticarem assaltos

Subiu para 11 o número de bandidos mortos no Ceará em confronto com a Polícia somente nos primeiros 12 dias de 2017. Na noite desta quinta-feira (12), mais dois casos ocorreram no Estado, sendo um no Interior e outro na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os episódios aconteceram simultaneamente.





Em Morada Nova (a 163Km), policiais da Força Tática de Apoio (FTA) trocaram tiros com uma quadrilha de bandidos na zona rural. O confronto aconteceu na localidade conhecida como Exu, próximo ao Setor 3 do Perímetro irrigado.





No confronto com os policiais militares, um dos criminosos foi baleado. Mesmo socorrido pela Polícia para o Hospital Municipal do Município, ele acabou morrendo, Foi identificado apenas pelo apelido de “Rato” e se tratava de um foragido da Cadeia Pública local. “Rato” era considerado de alta periculosidade e envolvido em assaltos.





Outro





O segundo confronto aconteceu em Pacatuba, na RMF, onde a Polícia foi mobilizada para prender uma quadrilha que empreendia fuga em alta velocidade pela rodovia CE-060 numa caminhonete Hilux roubada. O bando havia roubado o veículo na cidade de Capistrano e no trajeto de volta para Fortaleza assaltou um posto de combustíveis em Redenção.





A caminhoneta foi interceptada pelas patrulhas da PM já no Município de Pacatuba, onde os criminosos perceberam que o cerco estava se fechando. Eles abandonaram a Hilux e se embrenharam no matagal às margens da CE, onde ocorreu o tiroteio. Um dos assaltantes tombou morto e várias armas foram encontradas no veículo.