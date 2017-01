MAIS UM ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO O METRÔ VLT DE SOBRAL

O acidente aconteceu por volta das 10:50h, no cruzamento da Av. Dom José com a Av. Pericentral, nas proximidades do colégio Luciano Feijão. Um mototaxista conduzia uma passageira, quando no cruzamento colidiu com o metrô VLT. As informações dão conta que a sinalização do metrô não estava funcionando no momento do sinistro.





A vítima sofreu fratura exposta na perna esquerda. Uma equipe do SAMU socorreu a vítima para o hospital Santa Casa.

Fonte: Sobral 24 horas c/ informações de Robério Lima