MARTINÓPOLE REGISTRA O PRIMEIRO CASO DE SUICÍDIO DO ANO

Infelizmente o município de Martinópole registrou o primeiro suicídio do ano de 2017. Vale ressaltar que durante o ano de 2016 o município registrou cinco desses tristes casos.









Enforcamento





O corpo da vítima foi encontrado por seus familiares por volta das 08h20 desta sexta-feira, 20, em sua residência na localidade de Lagoa do Curral. A vítima foi identificada como Manoel Araújo Lopes, um agricultor de 44 anos. O homem estava enforcado com uma corda amarrado em um caibro do teto da casa. Nem mesmo os familiares da vítima souberam dizer o que teria motivado o sinistro.

Os militares do destacamento de Martinópole realizaram o isolamento da área. A Pefoce esteve no local e após os procedimentos conduziram o corpo da vítima ao IML de Sobral.