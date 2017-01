Os moradores solicitam da Prefeitura de Sobral a instalação de um semáforo no cruzamento da Rua Santa Marta com a Av. Moacir Feijão, pois vários acidentes de trânsito já foram registrados no local.





Fonte: Sobral 24 horas c/ informações de Robério Lima