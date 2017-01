MORADORES DO DISTRITO DE CAIOCA RACLAMAM A FALTA DE UMA AMBULÂNCIA

Os moradores do distrito de Caioca denunciam que no referido distrito não tem ambulância, que a úncia que tinha foi para o conserto e há meses que a população vem sofrendo com falta da ambulância. Quando pessoas adoecem na citada localidade, os pacientes ficam aguardando a ambulância do distrito de Salgado dos Machados, que fica distante aproximadamente 20 km.





Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura e recebemos a seguinte informação:

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Saúde, esclarece que a ambulância está passando por conserto, onde receberá reparos na suspensão, base do motor e caixa de câmbio, com o intuito de proporcionar maior conforto e segurança aos pacientes transportados. A Secretaria da Saúde informa ainda que Sobral receberá 14 novas ambulâncias. Sete já se encontram no Município e, em breve, serão destinadas às unidades de saúde, renovando a frota de transporte sanitário e proporcionando atendimento de qualidade à população sobralense.



Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Sobral

Fonte: Sobral 24 horas