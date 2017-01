MORADORES DO RESIDENCIAL CAIÇARA FORAM AO PROGRAMA LUIZ LOPES E BOTARAM A "BOCA NO TROMBONE"!

Moradores do residencial "Nova Caiçara" estiveram na tarde desta quinta-feira (5) no Programa "Luiz Lopes com o Povo", reclamando a falta de energia elétrica no referido conjunto habitacional. Os moradores relataram que há vários dias está faltando energia nas residências, e que várias famílias estão sendo prejudicas, pois crianças, idosos e pessoas doentes são mais vulneráveis ao problema da falta de energia. Também comerciantes e autônomos estão no prejuízo, deixando de ganhar o "pão de cada dia".