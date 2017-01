Morre Russo, ex-assistente de palco da Globo, aos 85 anos

Famoso por trabalhar com Chacrinha, Xuxa e Faustão, Russo morreu na manhã deste sábado (28); causa da morte ainda não foi confirmada.

Morreu na manhã deste sábado (28) o ex-assistente de palco da Globo Russo . Famoso por trabalhar com apresentadores como Chacrinha , Xuxa e Faustão , ele tinha 85 anos. A informação foi confirmada pela neta do catarinense ao jornal Extra , do Rio de Janeiro.





De acordo com Bruna Bergamini, Russo estava internado desde o último domingo (22). O ex-funcionário da Globo apresentou um quadro de pneumonia e depoisteve uma embolia pulmonar. Entretanto, a causa da morte ainda não foi confirmada.

História





Antônio Pedro de Souza e Silva ficou famoso no programa "Cassino do Chacrinha", exibido pela Globo entre os anos de 1982 e 1988. Trabalhando com o apresentador, ele ficou conhecido por usar fantasias durante o programa.





Após o fim do programa de Chacrinha, o animador de plateia foi para outros programas de auditório da casa e trabalhou com apresentadores como Faustão, Xuxa e Angélica. Em seus últimos anos na Globo, ele passou pelo "Estrelas", "Caldeirão do Huck" e "TV Xuxa".

Polêmica





Em 2014, Russo foi afastado da Globo e não escondeu sua insatisfação. Em entrevistas, a esposa dele, Adriana Mello, revelou que o ex-assistente de palco estava em depressão e se sentia esquecido pelos apresentadores famosos com quem trabalhou. Ele chegou a gravar um vídeo criticando a emissora por não ter sido homenageado nas comemorações dos 50 anos do canal.





Antes disso, em 2013, ele confessou ao iG que não mantem contato com os apresentadores. "Aqui [em sua casa] não vem ninguém, não. Eu sinto falta disso", disse.





A saúde do assistente de palco já era fraca desde 2011, quando ele sofreu um infarto dentro do Projac e teve de colocar cinco pontes de safena. Em 2015, ele sofreu um AVC e ficou internado em um hospital no Rio de Janeiro.





Fonte: Ig