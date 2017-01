MORTES EM CHAVAL: POLÍCIA CIVIL DESVENDA OS HOMICÍDIOS E PRENDE PARTE DOS AUTORES DOS CRIMES. OS DEMAIS ACUSADOS ESTÃO SENDO PROCURADOS

Os homicídios ocorridos em Chaval/Ce, nos últimos dias, foram todos desvendados e parte dos autores presos, por meio de Mandados de Prisão Cautelar representados pelo Delegado, Dr. Eduardo Rocha dos Santos, e deferidos pelo Juiz da comarca, Dr. Saulo Gonçalves Santos.





Diz o Delegado que infelizmente os crimes ocorreram em sua cidade, mas que crimes desta natureza não são exclusividade de Chaval, pois todo o Brasil sofre com a criminalidade, principalmente por conta do tráfico de drogas.





Todas as mortes ocorridas nos últimos dias no município Chavalense estão ligadas entre si e o motivo foi a disputa pelo tráfico de drogas na cidade.





No primeiro homicídio, que vitimou George Luís Apoliano Monteiro, 24 anos, vulgo “Georginho”, em tese, foi orquestrado por um conhecido traficante da cidade, conhecido por NELSON DE PAULA PASSOS, tendo como autores as pessoas YAGO SOUSA DA SILVA, vulgo “LOURIM”, WILLIAME OLIVEIRA SOUZA, vulgo “P NICO”, e o menor J.S.S.





Nesta ocorrência, o Delegado Eduardo Rocha, de imediato, iniciou as investigações e representou pela prisão dos envolvidos, sendo possível a localização e prisão de YAGO SOUSA DA SILVA, vulgo “LOURIM”, que se encontra na cadeia de Chaval/CE.





Logo depois, no dia 27/12/2016, o citado traficante NELSON DE PAULA PASSOS foi morto. Naquele momento não havia nenhum suspeito, mas a Polícia Civil entrou em campo para apurar quem teria sido os autores.





No dia 12/01/2017, a pessoa de ALAN ALVES DA ROCHA desapareceu e familiares procuraram a delegacia para relatar o sumiço do jovem. Foi a partir deste fato que se descobriu a maior organização criminosa de Chaval/CE, conhecida por “Gangue do Salgadinho”, e quem teria matado NELSON.





Com o inicio das investigações sobre o desaparecimento de Alan, o delegado descobriu que este jovem havia sido morto e que sua morte foi cometida por membros da -Gangue do Salgadinho.





De imediato, Dr. Eduardo Rocha representou pela prisão de todos os suspeitos pela morte de ALAN e o Juiz de Chaval/CE, Dr. Saulo Gonçalves, deferiu os mandados de prisão para os membros do grupo, mesmo sem a localização do corpo do jovem desaparecido.





Em 18/01/2017 o corpo de Alan foi encontrado e no mesmo dia o Delegado e sua equipe cumpriram um dos mandados de prisão do suspeito.





A pessoa de ALISON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, vulgo “NEGO T” foi presa e encontra-se recolhida na cadeia publica da cidade.





Os demais integrantes da Gangue do Salgadinho foram identificados e suas prisões podem ocorrer a qualquer momento. O Delegado não quis adiantar os nomes para não prejudicar as investigações.





Dr. Eduardo Rocha, Delegado de Chaval/Ce, apontou a importância do trabalho investigativo de sua equipe, composta pelo IPC Paulo Monteiro e EPC José Luiz, com apoio da Delegacia Regional de Camocim.





Acrescentou o nobre Delegado que o deferimento dos mandados de prisão, pelo Juiz Saulo Gonçalves Santos, bem como as informações trazidas pela população sobre a identidade dos criminosos, foram imprescindíveis para desvendar os crimes.





Por fim, Dr. Eduardo Rocha completou que estará de prontidão para descobrir e desvendar a atuação de grupos ligados ao crime em Chaval/Ce e pede que a população ligue para a delegacia para denunciar qualquer crime no telefone (88) 36251432.





Fonte: Sobral 24 horas