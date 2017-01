MOTOCICLISTA É ATINGIDO COM UMA "TIJOLADA" NAS PROXIMIDADES DA LASSA!

Cidadão transitava em sua motocicleta no sentido Sinhá Sabóia/Centro, quando nas proximidades da Lassa, no bairro Santo Antônio, sofreu uma violenta tijolada. A vítima ficou lesionada no rosto. O fato foi registrado na madrugada desta sexta (6).





Os bandidos estão dando dinâmicas as ações criminosas, pois antes eles atacavam nas proximidades da ponte sobre o Rio Oiticica, e agora estão nas proximidades da Lassa, no bairro Santo Antônio.





Fonte: Sobral 24 horas c/ Maxwell Freitas